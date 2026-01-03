Lazio, visite mediche superate per Castellanos al West Ham: manca solo l'ufficialità
03.01.2026 09:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Oramai è solo questione di ore. Valentin Castellanos lascia la Lazio ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del West Ham. Un'operazione da oltre 30 milioni di euro, un investimento importanti per il club londinese e una plusvalenza significativa per i biancocelesti.
Nel pomeriggio di ieri è atterrato a Londra per iniziare questa nuova avventura. Prima dell'annuncio ufficiale mancavano le visite mediche di rito, le quali, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono state superate con successo nella giornata di ieri dall'attaccante argentino.
Il Taty Castellanos saluta la Capitale e abbraccia il progetto degli Hammers. Manca solo l'ufficialità, l'annuncio del trasferimento è previsto nelle prossime ore.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.