Nesta spiega: "La Lazio ora è in apnea. Sarri è forte e..."
03.01.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nella lunga intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta ha parlato della sua carriera soffermandosi soprattutto sulla Lazio.
In particolare si è espresso sia sul suo percorso in biancoceleste da calciatore che sull'attuale squadra di Sarri, commentando il lavoro del tecnico in panchina.
Di seguito le sue parole: "Sarri mi piace, è forte, un professore. La Lazio ora è in apnea, deve sfangare questo periodo e portare a casa la palla rimanendo lì in classifica aspettando il mercato".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.