Nesta spiega: "La Lazio ora è in apnea. Sarri è forte e..."
Nella lunga intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta ha parlato della sua carriera soffermandosi soprattutto sulla Lazio. 

In particolare si è espresso sia sul suo percorso in biancoceleste da calciatore che sull'attuale squadra di Sarri, commentando il lavoro del tecnico in panchina. 

Di seguito le sue parole: "Sarri mi piace, è forte, un professore. La Lazio ora è in apnea, deve sfangare questo periodo e portare a casa la palla rimanendo lì in classifica aspettando il mercato".

