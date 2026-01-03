Lazio, chi è Stassin: il centravanti idolo del Saint-Etienne

La Lazio guarda al futuro. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, a Formello si lavora su profili giovani per l'attacco. L'occhio della talent room è finito soprattutto in Francia, al Saint-Etienne, dove gioca Lucas Stassin.

IL PROFILO - Centravanti belga, classe 2004. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Anderlecht, con cui ha esordito a soli 18 anni. Ora è alla sua seconda stagione in Francia: il Saint-Etienne due anni fa l’aveva pagato dieci milioni di euro dopo 11 gol e 5 assist in 31 presenze con il Westerlo, in seconda divisione belga.

IL SUO PERCORSO - L’anno scorso ha chiuso con 12 reti e 5 assist in 29 presenze in Ligue 1; al momento invece è a quota 4 gol e 4 assist in 15 partite (857 minuti giocati) in Ligue 2. È diventato un idolo per tutti i tifosi dopo la doppietta siglata lo scorso aprile nel derby contro l’Olympique Lione, vinto per 2-1. E anche a livello di Nazionale si sta ritagliando il suo spazio: è un punto fermo dell’Under 21 del Belgio (12 gol e 5 assist) e sogna di andare al Mondiale.

LE CARATTERISTICHE - Stassin è un attaccante strutturato (183 cm per 71 kg) ma molto mobile. È un attaccante bravo tecnicamente, che lega spesso il gioco con i compagni e riesce a farsi trovare sempre pronto in area di rigore. Ha già un’esperienza importante in Europa vista la sua età, e ampi margini di miglioramento nel suo ruolo.