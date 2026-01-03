Serie A, Udinese ko: sorride il Como a -2 dalla Juve

TUTTOmercatoWEB.com

Il 2026 inizia col piede giusto per il Como che in casa conquista una vittoria di misura contro l’Udinese. I lariani, senza Nico Paz in campo, sono riusciti a conquistare i tre punti con un rigore trasformato da Da Cunha. Il francese ha risolto la gara al 18° minuto del primo tempo, una trattenuta di Piotrowski su Moreno ha servito l’occasione su un piatto d’argento ai padroni di casa. I friulani hanno avuto, nel secondo tempo, qualche occasione per pareggiare i contri prima con Ekkelenkamp e poi con Zaniolo ma nessuna è andata a buon fine.

Il successo ha consegnato alla squadra di Fabregas tre punti preziosi che gli permettono di restare agganciata al treno Europa. Il Como è attualmente sesto a quota 30, distante solo due passi dalla Juve e a 3 dalla Roma che occupa il quarto posto. +6 invece, sono i punti di vantaggio sulla Lazio attesa in campo domani contro il Napoli.

