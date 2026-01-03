West Ham, perché Castellanos? Le motivazioni dietro la scelta

Il club inglese è in grande difficoltà e paga l'assenza di un vero e proprio centravanti

RASSEGNA STAMPA - È un West Ham in piena difficoltà quello che decide di affidarsi a Taty Castellanos per provare a tenere vive le speranze di salvezza. L’ex attaccante della Lazio è arrivato ieri a Londra per sostenere le visite mediche e firmare un ricco contratto quadriennale, dopo che gli Hammers hanno investito 29 milioni di euro. Il club inglese ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime quattordici partite e una classifica che oggi vede il club londinese al terzultimo posto, posizione che significherebbe retrocessione in Championship dopo oltre dieci anni.

Nuno Espirito Santo non è riuscito a trovare un vero punto di riferimento offensivo. Füllkrug si è rivelato un flop in Premier League e anche Wilson non ha convinto l’allenatore portoghese, che nelle ultime settimane ha spesso rinunciato al centravanti di ruolo, schierando soluzioni più leggere e mobili. In questo contesto, spiega il Corriere dello Sport, si inserisce la scelta di puntare su Castellanos, profilo apprezzato per il dinamismo, la capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, dialogare con i compagni, legare il gioco e servire assist.

Non tutti, però, a Londra accolgono l’operazione con entusiasmo. Tra addetti ai lavori e tifosi c’è chi ritiene che, vista la situazione di classifica, il club avrebbe dovuto puntare su giocatori con maggiore esperienza in Premier League. Eppure, a bilanciare i dubbi, resta l’entusiasmo di una parte della tifoseria, che ricorda ancora i quattro gol segnati dal Taty al Real Madrid e lo ha già ribattezzato “il guerriero”.