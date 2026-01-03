Lazio, ricordi Rafa Silva? Problemi per l'attaccante: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli obiettivi del mercato invernale della Lazio provengono perlopiù dal passato. Loftus-Cheek e Samardzic a centrocampo, Raspadori e Oyarzabal in attacco: sono solo alcuni esempi di come le idee chiare di Maurizio Sarri siano rimaste intatte nel tempo.

Uno dei vecchi pallini del tecnico biancoceleste è Rafa Silva, attaccante portoghese del Besiktas, è in rotta con il proprio club ma, a differenza degli altri, non sembra poter rientrare in orbita Lazio. L'attaccante trentaduenne è praticamente sparito dai radar della squadra turca, con l’ultima presenza ufficiale risale infatti allo scorso novembre.

Rafa Silva è finito ai margini del progetto tecnico di Sergen Yalcin, tecnico della squadra turca. Nonostante i numeri importanti della stagione 2024/25, il portoghese è stato messo fuori squadra e non è neanche stato convocato per il ritiro invernale.

Non solo: dalla Turchia riportano di come a Silva sarebbe stato imposto di allenarsi alle quattro del mattino, richiesta alla quale il calciatore non avrebbe aderito. La separazione è imminente e sulle sue tracce ci sarebbe il Benfica, la squadra dove il centravanti ha dato il meglio di sé in carriera.