Nesta racconta: "Potevo allenare la Lazio! Ecco com'è andata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta ha parlato della sua carriera, raccontando di quando è stato vicino ad allenare la Lazio. Di seguito le sue parole.

"La panchina della Lazio? C'è stato un momento, un po' di anni fa, che era arrivata mezza telefonata. C'era Inzaghi che non si sapeva se rimaneva o se andava via e poteva succedere. Quando ho attaccato il telefono, mia moglie mi ha detto: 'Ma che hai fatto?'. E le ho raccontato tutto".

"Lei mi ha risposto: 'Vabbè, ma ci vai?'. E io: 'Ci devo pensare'. 'Ma che sei matto?', mi ha detto di nuovo lei. Io le ho spiegato che la Lazio è l'unica squadra che mi può togliere il sonno, che mi cambia la qualità della vita. Sarei talmente preso e mi sentirei talmente responsabile che non so se mi farebbe bene".