Calciomercato Lazio | Simeone su Raspadori: "Siamo aperti a..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Giacomo Raspadori è l'uomo mercato di questi giorni nella Capitale. L'attaccante dell'Atletico Madrid è conteso tra Lazio e Roma, ma non solo. Nei prossimi giorni sono attese novità, con il giocatore che dovrebbe sciogliere le riserve sul suo futuro.

Per il momento, è tempo di pensare al campo. E domani, l'Atletico Madrid di Raspadori sarà ospite della Real Sociedad per la sfida di campionato. Durante la conferenza stampa prepartita, il tecnico dei colchoneros Diego Pablo Simeone, con un passato importante proprio alla Lazio, ha parlato di un suo possibile addio. Ecco di seguito le sue parole riportate da As:

"Continuerà a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto da quando è arrivato: impegno, duro lavoro, dedizione, e se vediamo come si allena, non ci sono segnali di una sua partenza . Ma questo è il calcio, e siamo aperti a qualsiasi cosa accada. Siamo concentrati sulla prossima partita, che è la cosa più importante per noi".