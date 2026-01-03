Calciomercato Lazio | Per la porta piace Mascardi dello Spezia: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Cambi in porta per lo Spezia. I bianconeri sono pronti ad accogliere Boris Radunovic, che arriva in prestito secco dal Cagliari. Una volta sostenute le visite mediche, si unirà alla squadra di Donadoni. Il portiere ora si giocherà il posto con il giovane Diego Mascardi tra i pali, che per la società ligure può diventare un'occasione anche per fare cassa sul mercato.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Lazio avrebbe chiesto informazioni sul classe 2006 e punto fermo dell'Italia U21, come confermato dallo stesso direttore sportivo del club Melissano. Anche Cagliari, Napoli e Roma si sarebbero fatte avanti: ci sono stati dei colloqui per capire lo stato fisico del ragazzo e l'intenzione della società per il futuro.

A Formello, però, prima bisognerà risolvere la questione Mandas. Si sono raffreddate le piste Genoa e Juventus, così come non si sono mai accese quelle che portano in Grecia, al Torino e al Verona. Potrebbe anche rimanere alla Lazio a gennaio, poi se ne riparlerà in estate. Allo stesso tempo ci sono pochi dubbi su Provedel, titolarissimo di Sarri che sta vivendo una grande stagione.