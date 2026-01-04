Calciomercato Lazio | Guendouzi in uscita? Le ultime novità

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'uscita di Castellanos, la Lazio è pronta a lasciar partire un altro titolare. Il futuro di Matteo Guendouzi è in bilico: come vi abbiamo già raccontato, il Fenerbahce è in forte pressing sul centrocampista francese. La Lazio è in attesa di offerte da poter valutare, le voci si susseguono, ma non c'è solo il club turco sulle sue tracce.

Infatti, rimangono vive le piste che portano in Premier League, in particolare al Newcastle e al Sunderland, ma nelle ultime ore sembra possa crearsi un asse con l'Atletico Madrid. Simeone vuole Guendouzi, alla Lazio piace Raspadori: al momento, però, non c'è nulla di concreto, a Formello non sono arrivate proposte ufficiali, ma sembra solo questione di tempo.

A confermare le volontà delle parti e l'assenza di proposte è stato il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, il quale è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Napoli. Ecco di seguito le sue parole sulla possibile partenza di Guendouzi:

"Allo stato attuale Guendo non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio perché abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, staremo a vedere. Richieste ufficiali dal Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, ad oggi è un giocatore della Lazio, questo non significa che la Lazio non valuta offerte, anche perché dobbiamo sentire il volere del giocatore, così come abbiamo fatto per Castellanos. Il progetto non è iniziato oggi, ma all’indomani di alcune partenze importanti come Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson, un momento in cui c’era da tirare fuori le idee".