Serie A | In campo Juve, Roma e Atalanta: il programma di oggi
03.01.2026 11:30 di Simone Locusta
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo i botti di Capodanno, la Serie A è già ripartita. La prima giornata di campionato del 2026 è partita con il colpaccio del Milan, uscito con i tre punti dall'Unipol Domus di cagliari nonostante l'emergenza per le assenze.
Con questa vittoria, il Milan si piazza provvisoriamente in vetta alla classifica. Le altre contendenti non vedono l'ora di rispondere e oggi ci saranno altre cinque sfide. Ecco di seguito il programma della giornata:
COMO - UDINESE (Ore 12:30)
SASSUOLO - PARMA (Ore 15:00)
GENOA - PISA (Ore 15:00)
JUVENTUS - LECCE (Ore 18:00)
ATALANTA - ROMA (20:45)
