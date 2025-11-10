Qualificazioni Mondiali, Moldavia-Italia: dove vedere il match
Inter-Lazio ha chiuso l'undicesima giornata di Serie A e ha dato il via alla sosta per le nazionali. Il successo della squadra di Cristian Chivu contro i biancocelesti di Maurizio Sarri lancia il calcio italiano verso gli ultimi due appuntamenti della fase a gironi delle Qualificazioni al Mondiale del 2026.
L'Italia di Gennaro Gattuso, certa almeno dell'accesso ai playoff, scenderà in campo giovedì 13 novembre contro la Moldavia, alle ore 20.45 per iniziare la propria preparazione all'impegno di marzo che decreterà il futuro azzurro nella Coppa del Mondo americana. Tra i convocati del commissario tecnico c'è anche Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio torna a disposizione di 'Ringhio' dopo aver saltato gli ultimi appuntamenti per infortunio.
DOVE VEDERE MOLDAVIA-ITALIA - L'impegno dell'Italia presso lo Zimbru Stadium di Chișinău sarà visibile in diretta tv e in chiaro su RAI 1, mentre in streaming sulla piattaforma di riferimento Raiplay.
