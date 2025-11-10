Atalanta, Juric è a Zingonia: si attende l'esonero ufficiale
Il tecnico croato è arrivato nel quartier generale della Dea: la società ha deciso di esonerarlo, al suo posto l'ex viola Palladino
10.11.2025 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono ore caldissime in casa Atalanta, sempre più vicina all’esonero di Ivan Juric. Il tecnico croato, dopo il ko maturato contro il Sassuolo, è arrivato a Zingonia dove la dirigenza gli comunicherà l’esonero e poi si procederà con l’annuncio ufficiale.
Nessun dubbio neanche su chi sarà il suo successore: il profilo scelto è quello dell’ex Fiorentina Raffaele Palladino che firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione.
Insomma, per Juric è in arrivo il terzo esonero consecutivo dopo quello maturato sulle panchine di Roma e Wolverhampton.
