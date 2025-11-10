Lazio, Gila divide i quotidiani: le sue pagelle dopo l'Inter

La prova di Mario Gila è stata valutata diversamente da vari quotidiani: tra chi lo ha premiato e chi non l'ha valutato sufficiente
10.11.2025 15:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Se Mattia Zaccagni si mette in mostra per le sue qualità offensive, in difesa c'è un giocatore che strappa un'altra prova positiva: Mario Gila. Nonostante i due gol subiti contro l'Inter a San Siro, il centrale spagnolo non sfigura, tutt'altro. 

Spesso puntuale negli interventi, tiene bene la linea arretrata e fa di tutto per evitare che gli attaccanti nerazzurri impegnino Provedel. Un compito riuscito per la maggior parte dei novanta minuti, eccezion fatta per le reti di Lautaro Martinez e di Bonny, sulle quali Gila non ha particolari responsabilità. 

A premiare la prova dell'ex difensore del Real Madrid sono anche le pagelle dei quotidiani, che nella maggior parte valutano sufficiente, in alcuni casi anche più che sufficiente, la sua prestazione a Milano. 

CORRIERE DELLO SPORT - Gila 5,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Gila 6,5;

TUTTOSPORT - Gila 5,5;

IL MESSAGGERO - Gila 5,5;

IL TEMPO - Gila 6;

