Lazio, Gila divide i quotidiani: le sue pagelle dopo l'Inter
RASSEGNA STAMPA - Se Mattia Zaccagni si mette in mostra per le sue qualità offensive, in difesa c'è un giocatore che strappa un'altra prova positiva: Mario Gila. Nonostante i due gol subiti contro l'Inter a San Siro, il centrale spagnolo non sfigura, tutt'altro.
Spesso puntuale negli interventi, tiene bene la linea arretrata e fa di tutto per evitare che gli attaccanti nerazzurri impegnino Provedel. Un compito riuscito per la maggior parte dei novanta minuti, eccezion fatta per le reti di Lautaro Martinez e di Bonny, sulle quali Gila non ha particolari responsabilità.
A premiare la prova dell'ex difensore del Real Madrid sono anche le pagelle dei quotidiani, che nella maggior parte valutano sufficiente, in alcuni casi anche più che sufficiente, la sua prestazione a Milano.
CORRIERE DELLO SPORT - Gila 5,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Gila 6,5;
TUTTOSPORT - Gila 5,5;
IL MESSAGGERO - Gila 5,5;
IL TEMPO - Gila 6;
