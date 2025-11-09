Cesar commenta Inter - Lazio: il suo pensiero sulla gara

Il doppio ex Cesar si è espresso sulla gara in programma a San Siro tra Inter e Lazio, valida per l'undicesima giornata di Serie A.
09.11.2025 13:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Parla il doppio ex. Ai taccuini di Tuttosport, Cesar si è espresso sulla gara in programma a San Siro tra Inter e Lazio, valida per l'undicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni sulle due squadre.

"Può succedere di tutto. L'Inter deve riprendersi, io sono andato spesso a San Siro e ultimamente non ho visto una squadra brillante, ma un team che concede troppo, che crea anche delle situazioni, senza farti male. La Lazio invece, non avendo potuto fare mercato, è penalizzata tanto perché oggi Sarri lavora con qualche giocatore che non era nei suoi piani".

"La Lazio però sta affrontando la situazione a viso aperto, ha un centrocampo e un attacco che hanno fatto vedere cose importanti, prendono pochi gol. Non hanno i ricambi dello stesso livello e questo può essere un problema. La squadra si muove bene, ha gioco, mentalità, è solida, può far male lì davanti: ecco perché mi aspetto una bella partita".