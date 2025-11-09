Cesar commenta Inter - Lazio: il suo pensiero sulla gara
RASSEGNA STAMPA - Parla il doppio ex. Ai taccuini di Tuttosport, Cesar si è espresso sulla gara in programma a San Siro tra Inter e Lazio, valida per l'undicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni sulle due squadre.
"Può succedere di tutto. L'Inter deve riprendersi, io sono andato spesso a San Siro e ultimamente non ho visto una squadra brillante, ma un team che concede troppo, che crea anche delle situazioni, senza farti male. La Lazio invece, non avendo potuto fare mercato, è penalizzata tanto perché oggi Sarri lavora con qualche giocatore che non era nei suoi piani".
"La Lazio però sta affrontando la situazione a viso aperto, ha un centrocampo e un attacco che hanno fatto vedere cose importanti, prendono pochi gol. Non hanno i ricambi dello stesso livello e questo può essere un problema. La squadra si muove bene, ha gioco, mentalità, è solida, può far male lì davanti: ecco perché mi aspetto una bella partita".