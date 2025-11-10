Lazio, crolla l'imbattibilità di Provedel: a quanti minuti è arrivato

Si ferma dopo 3' di Inter-Lazio l'imbattibilità stagionale di Ivan Provedel, il portiere era arrivato vicino al suo record e a quello della Serie A

RASSEGNA STAMPA - Il gol di Lautaro Martinez dopo 3' è stato una beffa per la Lazio. Isaksen si lascia scippare il pallone troppo facilmente, lo consegna di fatto ai nerazzurri che trovano la rete con una conclusione fortunosa dell'attaccante argentino. Il pallone è lontano dal piede d'appoggio, viene colpito con l'esterno e prende una traiettoria imparabile per Ivan Provedel.

IL GOL SUBITO - La rabbia del portiere della Lazio è comprensibile e, al di là del collettivo e del danno fatto alla partita, è inevitabile che arrechi anche un dispiacere personale. Nelle ultime quattro partite giocate Provedel, per merito dei suoi interventi e di un'attenta fase difensiva, non aveva mai subito gol. Pensare di riuscire a replicare anche a Milano contro l'Inter probabilmente era un sogno proibitivo anche per lui, ma l'idea di poter aumentare ulteriormente i minuti di imbattibilità sembrava quanto meno realistico.

MINUTI DI IMBATTIBILITA' - Come riporta la rassegna stampa del Tempo, infatti, il gol a inizio partita di Lautaro Martinez ha chiuso a 399 minuti l'imbattibilità di Provedel, sfiorando quota 400 e avvicinando solamente il suo record di 620' di imbattibilità, ottenuto nel 2022/2023 dopo 6 clean sheet consecutivi (record della Serie A al pari di Buffon e De Sanctis).

