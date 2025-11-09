Inter, Chivu e i meriti della Lazio: le sue parole in conferenza

Nel post partita di Inter - Lazio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa direttamente da San Siro.

"Per me i passi falsi siamo stati pochi. Sono contento del percorso e non guardo la classifica per esperienza. Mi godo quello che i ragazzi cercano di fare, lavorando sodo. Possiamo ancora dire la nostra. Noi dobbiamo dare merito all'avversario, la Lazio è una grande squadra allenata bene. L'approccio alla classifica è stato buonissimo. C'era la voglia di essere dominanti".

"Una cosa sulla quale si lavora dall'inizio di questa stagione. Serve sempre lo switch mentale dalla fase di possesso al non possesso. Era una questione mentale più di che organizzazione. Oggi abbiamo cercato di aggiungere qualcosa in più. L'abbiamo sbloccata e abbiamo gestito i momenti mantenendo sempre l'aggressività cercando di rubare palla. Magari anche stando un po' più bassi".

"Oggi la partita ci richiedeva un play basso, ma a volte anche uno più alto. Sarri allena bene le sue squadre e noi sapevamo qual era il nostro obiettivo, ovvero far saltare la loro pressione. Avevano una difesa di reparto che lavora benissimo. Potevamo avere più pazienza nel trovare queste giocate, ma la nostra è stata una partita matura, soprattutto per la voglia di essere dominanti. Nelle ultime cinque partite la Lazio non aveva nemmeno subito gol".