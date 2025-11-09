Inter, Lautaro a Dazn spiega come nasce il gol contro la Lazio
Lautaro Martinez ai microfoni di Dazn dopo il gol messo a segno contro la Lazio di Maurizio Sarri nel primo tempo del match a San Siro.
09.11.2025 23:10 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Lautaro Martinez, autore del primo gol del 2-0 contro la Lazio ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Sì volevo tirare in porta, sono arrivato col passo lungo ma l’importante è che sia entrata per aprire il risultato. Ringrazio tutta la gente che in ogni partita ci dà il loro supporto, tutti i gol li festeggio in modo speciale, fare gol è sempre più bello, conta sempre vincere.
L’uscita dal campo con il tuo popolo che urla il tuo nome è bellissimo. Io sono sempre lo stesso, sono serio ma quando devo sorridere sorrido.
Gol a San Siro? Il pubblico è sempre presente, si fanno sentire tanto quando vengono altre squadre a giocare contro di noi, loro sono il dodicesimo uomo in campo”.