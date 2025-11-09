Inter, Chivu fa il punto su Acerbi: le parole a Dazn

A pochi minuti dall'inizio di Inter - Lazio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Reazione dopo il Kairat? La dimostrazione si vede da stasera. Facile parlare di ciò che vedi durante l’allenamento. Ho a che fare con un gruppo maturo, di giocatori che sanno quello che vogliono, sanno quando sbagliano e che capiscono i momenti e quelli che sono i loro pregi”.

“Acerbi? Con 22 giocatori bisogna mantenere un equilibrio e accontentare tutti, anche perché abbiamo bisogno di tutti giocando ogni tre giorni. C’è poi la gestione dell’individuo, serve che tutti si sentano coinvolti. Ho avuto buone risposte e comprensione da parte di chi si è sentito meno coinvolto o lasciato fuori. Questa è la forza del nostro gruppo, lasciare da parte l’egoismo e pensare che tutti abbiamo un valore e possiamo dare un contributo”.