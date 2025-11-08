Lazio | Sarri, il calciomercato e i rinnovi: il punto del tecnico
08.11.2025 13:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Anche nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Lazio, è uscito fuori l'argomento calciomercato. Maurizio Sarri, chiamato a esprimersi sul futuro, su quello che accadrà nelle prossime sessioni e, infine, sulla questione rinnovi, ha lanciato la palla al presidente e al direttore sportivo Fabiani.
Ecco le sue parole ai cronisti presenti a Formello: "Se la società mi dice se il mercato è aperto o no, allora si faranno i rinnovi. Chiama il presidente e senti".
"Ci sono tanti giocatori vicini alla scadenza che sarebbero da rinnovare, a meno che la società non abbia cento milioni da spendere per comprare altri giocatori. Per il resto parlate con Fabiani. Non mi chiedete nemmeno degli infortunati che non faccio il medico".