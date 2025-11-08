IL TABELLINO di Sassuolo - Lazio Primavera 2-1
Primavera 1 | 11ª giornata
Sabato 8 novembre 2025, ore 11:00
Stadio Ricci, Sassuolo (MO)
Marcatori: Seminari (5'), Sulejmani (34'), Negri (50')
Ammoniti: Calvani(L), Munoz (L), Macchioni (S), Sana Fernandes (L), Tomsa (S), Mussini (S)
Espulsi: /
Recupero: /; 4'
SASSUOLO (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani (72' Tampieri); Seminari, Tomsa, Frangella (83' Mussini); Negri (83' Chiricallo), Kulla, Gjyla (72' Barry). A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Appiah, Acatullo. All.: Emiliano Bigica
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ciucci (83' Canali) , Bordon, Pernaselci; Ferrari (Montano 71'), Gelli (Marinaj 59'), Munoz (83' Milillo), Santagostino Baldi (83' Curzi), Calvani; Sulejmani, Gelli. A disp.: Pannozzo, Russi, Buonafede, Carbone, Avram, Noto. All.: Francesco Punzi
Arbitro: De Bianchi (sez. Prato)
Assistenti: Rignanese - Merciari