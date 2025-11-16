IL TABELLINO di Roma - Lazio 1-0
Serie A Women Athora | 6ª giornata
Domenica 16 novembre 2025, ore 15:30
Stadio Tre Fontane, Roma
ROMA - LAZIO: 1-0
Marcatrice: 30` Di Guglielmo
ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Di Guglielmo (86` Veje); Giugliano (81` Dragoni), Rieke, Greggi; Pilgrim, Viens (81` Galli), Corelli (61` Pante).
A disp.: Lukasova, Soggiu, Kuhl, Pandini, Thogersen, Babajide, Piekarska.
All.: Luca Rossettini
LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Castiello (75` Martin), Baltrip-Reyes, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Monnecchi; Ashworth-Clifford (75` Mesjasz); Visentin (56` Karczewska), Piemonte.
A disp.: Karresmaa, Gregori, Mancuso.
All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Stefano Striamo (sez. Salerno); Assistenti: Davide Fabrizi - Valerio Brizzi; Quarto Ufficiale: Michele Coppola; Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo
NOTE. Recupero: 3` pt; 5' st
