Lazio, Romagnoli torna contro l'Inter? Sarri fa chiarezza
08.11.2025 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Alla vigilia della partita tra Inter e Lazio è intervenuto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Il Comandante ha presentato l'appuntamento di San Siro, ma ha fatto anche chiarezza sulle condizioni di alcuni singoli.
Tra questi c'è anche Alessio Romagnoli, reduce dalla sostituzione nell'intervallo della partita contro il Cagliari per una forte contrattura che lo ha limitato nell'avvicinamento alla partita di domani.
"Romagnoli ha fatto l’allenamento stamattina, sta abbastanza bene. Vediamo come si sveglia domani mattina e decidiamo insieme a lui”.