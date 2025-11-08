Serie A | Non solo Juve e Milan in campo: il programma di oggi
08.11.2025 12:30 di Simone Locusta
Dopo la sfida di ieri tra Pisa e Cremonese, vinta dai toscani con il risultato di 1-0 grazie al gol di Toure, l'undicesima giornata di campionato entra nel vivo. Oggi sono in programma quattro sfide, con la lente d'ingrandimento che è quasi tutta nei pressi della Mole Antonelliana, con un derby di Torino che si preannuncia molto caldo: Baroni per continuare a inanellare risultati positivi, Spalletti per rilanciare la Juventus.
Oltre a Juventus - Torino, anche il Milan scende in campo questo sabato. Ad aspettarlo al Tardini il Parma di Cuesta, alla ricerca di punti salvezza. Eccodi seguito il programma della giornata:
COMO - CAGLIARI (Ore 15:00)
LECCE - VERONA (15:00)
JUVENTUS - TORINO (Ore 18:00)
PARMA - MILAN (Ore 20:45)