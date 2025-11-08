Italia, i convocati di Gattuso per Moldavia e Norvegia: la scelta su Zaccagni
08.11.2025 07:20 di Christian Gugliotta
Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori azzurri convocati per le ultime due gare delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Moldavia e Norvegia.
Nell'elenco dei 27 selezionati dal commissario tecnico figura anche il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, l'unico biancoceleste chiamato a rappresentare la Nazionale in questa sosta di novembre. Di seguito la lista completa:
Portieri: Donnarumma, Caprile, Carnesecchi, Vicario;
Difensori: Bastoni, Calafori, Mancini, Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia;
Centrocampisti: Barella, Tonali, Cristante, Frattesi, Ricci, Locatelli;
Attaccanti: F. P. Esposito, Kean, Retegui, Raspadori, Zaccagni, Orsolini, Politano, Scamacca.
