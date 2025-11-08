Lazio | Sarri difende Dia e rivela quando impiegherà Noslin

L'allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa pre-Inter, ha parlato anche dei due centravanti a disposizione in assenza di Castellanos.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia di Inter-Lazio, Sarri ha parlato in conferenza stampa anche della situazione centravanti, visto il lungo infortunio che ha colpito Castellanos, le prestazioni sottotono di Dia e il mancato impiego, almeno fino a questo momento, di Noslin. Chiamato a fare il punto della situazione sui due calciatori, il tecnico si è espresso in questo modo:

“Dia sento che è molto criticato, ma non posso attaccare un giocatore per delle partite con poche qualità, perché non ha fatto mancare niente alla squadra. Dai centravanti poi si aspettano i gol, ma lui non ci sta facendo mancare niente. È da apprezzare. Speriamo che cresca perché ha le qualità per fare bene in fase offensiva".

"Noslin è un giocatore non strutturato, con lui è difficile capire la soluzione ideale. Ha caratteristiche da esterno, da centravanti e da seconda punta, non è facile inquadrarlo. Se ci continuano a mancare così tanti giocatori arriverà anche il suo momento (ride, ndr.)”.