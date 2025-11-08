Lazio, Gila insuperabile: dopo Vlahovic, ora punta Lautaro

Il difensore spagnolo sta brillando in questa prima parte di stagione e avrà il posto garantito anche contro l'Inter

RASSEGNA STAMPA - Solo oggi Maurizio Sarri saprà se potrà contare su Alessio Romagnoli per la sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter. Il difensore sta meglio e stamattina sosterrà il test decisivo: è possibile che parta comunque per Milano, con decisione finale su impiego dal 1’ o panchina. Se non dovesse farcela, sarà Provstgaard ad affiancare Gila al centro della difesa.

La certezza, infatti, è proprio lo spagnolo, tra i protagonisti più brillanti della serie di sei risultati utili consecutivi della Lazio. Dominante a Bergamo — premiato migliore in campo — e insuperabile contro la Juventus, Gila vuole ripetersi contro l’Inter, club che in passato aveva pensato a lui come rinforzo.

Molte squadre, tra Serie A, Liga e Premier, torneranno alla carica a gennaio approfittando del contratto in scadenza nel 2027 e della possibilità per la Lazio di realizzare una plusvalenza. Ma Sarri è netto: per lui è incedibile, anche perché sostituirlo sarebbe complicatissimo. In estate, però, il futuro può riaprirsi: "Il rinnovo? Se me lo offriranno, ci penserò. Amo la Lazio, ma c’è tempo per decidere", aveva detto lo stesso Gila. In caso di cessione, il 50% della cifra andrebbe al Real Madrid.

Intanto il 25enne continua a crescere: dimenticato il momento iniziale in cui non trovava spazio, ora l’ex Real sogna anche il Mondiale. Ma prima c’è Lautaro: dopo aver annullato Vlahovic, adesso punta al bis.