Lazio, nessuno può fermare Zaccagni (senza fallo): il dato
RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è un giocatore centrale per Sarri e la Lazio. Qualità, tecnica, ma soprattutto abnegazione difensiva. "Faccio anche il terzino" aveva confessato lunedì nel post partita di Lazio - Cagliari.
Il suo apporto sarà fondamentale se si vuole sperare di battere l'Inter a San Siro. Non solo per via dei suoi spunti offensivi, ma anche per il suo prezioso contributo in fase difensiva. Il capitano dovrà saper gestire i momenti e far respirare la squadra spezzando il forcing degli uomini di Chivu.
In certe occasioni, anche riuscire a guadagnare un fallo nel momento giusto può essere fondamentale. E in Italia nessuno è bravo come Zaccagni in questo. Come riporta Il Messaggero, Zaccagni è il 1° in Italia per falli subiti (33) e ammonizioni guadagnate (3 delle ultime 4). Infatti, quando non c'è si sente: nell’unica gara saltata, quella contro il Torino, la squadra ha incassato tre reti e Tavares ha sofferto la spinta di Pedersen.