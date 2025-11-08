Lazio, è il giorno della verità per Romagnoli: le ultime

Tra assenze e difficoltà, oggi Sarri sperare di poter recuperare Alessio Romagnoli per la sfida contro l'Inter di domani...

La Lazio fa i conti da settimane con i numerosi infortuni che hanno decimato la rosa di Maurizio Sarri. Alcuni calciatori sono prossimi al rientro, mentre per altri, come Rovella e Cancellieri, bisognerà attende alcune settimane.

Contro l'Inter sarà fondamentale mantenere la solidità dimostrata nelle ultime sfide, culminata con il 2-0 di lunedì contro il Cagliari che ha rappresentato il quinto clean sheet nelle ultime sei giornate. Un risultato raggiunto grazie a un importante lavoro di squadra, a partire dall'attacco. Ma è sicuramente la difesa il reparto su cui Maurizio Sarri è riuscito a incidere maggiormente.

Il reparto difensivo rischia di rimanere orfano di un titolarissimo contro i nerazzurri: Alessio Romagnoli è uscito anzitempo durante la sfida contro gli uomini di Pisacane e la sua presenza contro l'Inter rimane in dubbio. Come vi avevamo anticipato, nella giornata di oggi svolgerà ulteriori test per capire se riuscirà ad essere della gara.

Sarri spera di recuperare il suo fedelissimo, ma qualora dovesse alzare bandiera bianca al suo posto sarà pronto a partire dall'inizio Oliver Provstgaard, che già lo ha sostituito nel secondo tempo contro il Cagliari e nelle prime due giornate di campionato (Romagnoli era squalificato).