Lazio, Zaccagni e il tabù Inter da sfatare: i numeri contro i nerazzurri
RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni conta le frecce nel proprio arco ed è pronto a scoccarle domenica sera a San Siro contro l'Inter. Dopo esser stato convocato dal ct Gattuso per le prossime due sfide di novembre contro Moldavia e Norvegia, il capitano della Lazio vuole festeggiare risultando decisivo contro i nerazzurri.
Un gol contro l'Inter è proprio ciò che manca nel repertorio di Zac: come riporta Il Messaggero, nonostante le sue reti con la fascia al braccio han portato in dote 13 vittorie su 13 alla Lazio, l’Inter è l’unica grande del campionato ad essere scampata all'arciere. Inoltre, l'Inter è la squadra contro cui Zaccagni ha perso di più (9 su 12).
C'è un tabù da sfatare, ma anche un boccone amaro da vendicare. Zac era infatti il capitano durante la disfatta dell'Olimpico dello scorso anno, uno 0-6 che ha rappresentato la sconfitta più rotonda mai registrata dal club biancoceleste in Serie A.