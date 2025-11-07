Marinozzi: "Inter - Lazio? Ricordo una frase di Sarri in cui disse..."

Andrea Marinozzi, volto di Dazn, è intervenuto al podcast 'L'ascia raddoppia' ha parlato del big match tra Inter e Lazio in programma domenica 9 novembre alle 20:45. "L'Inter ha delle qualità che la Lazio può soffrire particolarmente - ha sottolineato il giornalista - Ricordo l'ultima Lazio di Sarri che dice che l'Inter ha un motore differente con cui non poteva competere e credo che questo possa avvenire anche domenica, soprattutto sui cambi di gioco, andare a prendere i quinti dell'Inter.

"Le assenze offensive abbassano poi il livello generale. L'Inter continua ad avere il solito problema, Chivu ci sta lavorando. Barella post Roma parla di essere sempre sul pezzo di evitare cali. Il calo col Kairat è prevedibile, la cosa positiva è che hai portato a casa il successo. Dal punto di vista tattico, cambiando a uomo a zona il problema è comune, è un lavoro più difficile da inserire e l'Inter ora ha qualche difficoltà. C'è un po' meno di sicurezza che in passato".

