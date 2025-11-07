Genoa, De Rossi: "Qui per merito del destino. Passato? Ho fatto degli errori"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Daniele De Rossi parla per la prima volta in conferenza stampa nelle vesti di allenatore del Genoa, al fianco di Diego Lopez. Dopo la firma sul contratto e dopo aver diretto l'allenamento con i nuovi giocatori, l'ex Roma si è presentato alla nuova piazza: "Cercavo un'esperienza così, con amore, in una piazza importante, dove ci fosse un rapporto di fiducia e rispetto con i dirigenti. Il Genoa è tutto questo per me, sono motivato, carico ed eccitato. Sono nato e resterò romanista, adesso voglio solo pensare al lavoro da fare qui". La missione è la salvezza alla luce della classifica: "La squadra è buona - garantisce De Rossi - e so che possiamo fare bene".

ESPERIENZE PRECEDENTI - "Sono autocritico, so riconoscere gli errori. Ho analizzato cosa potevo fare meglio, fa parte della crescita di un essere umano, a 20 anni magari l'avevo meno sviluppato, non penso di aver sbagliato dal punto di vista umano ma magari potevo chiudere un occhio e far finta di niente".

SOGNO - "Non voglio stare qui da spettatore che timbra il cartellino, mi farebbe piacere andarmene tra qualche anno e avere una tifoseria che mi ama. Nessuna vittorie in casa? Sintomo che le cose non vanno, non penso però ci sia un tabù mentale. Io trasmetto quello che per me è il calcio. Sempre" .

"MERITO DEL DESTINO" - "Cosa mi ha portato fino qui? Il destino, tante volte si sono chiuse porte che pensavo fossero occasioni da non perdere assolutamente. A giugno ho avuto occasioni ma quante porte chiuse per arrivare fino qui… la Roma è stata un’occasione incredibile e adesso questa. Il Genoa è una grande squadra"