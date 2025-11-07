Inter, dubbio Thuram: la situazione in vista della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Nel big match contro la Lazio in programma domenica 9 novembre a San Siro chi vuole assolutamente esserci è Marcus Thuram.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i 20 minuti giocati dall’attaccante nella sfida Champions contro il Kairat sono stati l’occasione per mettere minuti nelle gambe dopo un mese di stop causa infortunio.
Ad Appiano l’allenamento odierno e quello di rifinitura in programma sabato saranno fondamentali per capire se il francese scenderà in campo da titolare nella sfida contro la Lazio.
Thuram non partirà per gli impegni della Nazionale con la Francia e quindi rimarrà per due settimane a Milano e continuare a lavorare per tornare al top.
