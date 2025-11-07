Italia, Gattuso verso i playoff: la situazione di Zaccagni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mondiale, ultima chiamata. L’Italia di Gattuso scenderà in campo per le ultime due sfide valide per le qualificazioni contro Moldavia e Norvegia.

Gli azzurri hanno blindato i playoff battendo Israele a Udine anche perché qualificarsi in modo diretto sembra ormai un miraggio: la Norvegia infatti dovrebbe inciampare contro l’Estonia per permettere all’Italia di giocarsi poi il tutto per tutto contro Haaland e compagni.

Per questo, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Gattuso non rischierà i giocatori diffidati come Tonali, Frattesi e Cambiaso. Niente da fare neanche per Chiesa e Zaniolo, che hanno bisogno di più continuità per essere convocati.

Torneranno invece Politano e il capitano della Lazio Mattia Zaccagni mentre non ci sarà Spinazzola alle prese con pubalgia. Ricci e Buongiorno potrebbero ricevere la prima chiamata dal ct con Locatelli e Cristante intoccabili. In attacco ballottaggio tra Piccoli e Scamacca con Kean, Retegui e Pio Esposito con Raspadori come jolly.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.