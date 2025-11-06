Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Flamengo (e non solo) su Castellanos. E Fabiani..."

Il Brasile chiama ancora il Taty. È in arrivo un nuovo tentativo del Flamengo per l'attaccante della Lazio, dopo quelli fatti (e respinti) in estate. Come riportato dal portale brasiliano egool.com.br, il club rossonero nelle prossime settimane si farà di nuovo avanti per provare ad acquistare l'argentino, che resta il principale obiettivo per l'attacco.

Nei mesi scorsi la società biancoceleste era stata chiara sul futuro di Castellanos e aveva rifiutato ogni proposta a causa del blocco del mercato. "Non è in vendita, nemmeno per 30 milioni di euro", ha ribadito il diesse Angelo Fabiani allo stesso sito verdeoro. L'operazione, quindi, resta complicata sia per il prezzo elevato del cartellino che per l'ingaggio del calciatore.

Come riportato dal portale brasiliano antenadosnofutebol.com.br, oltre al Flamengo, anche il Palmeiras di Felipe Anderson aveva provato ad acquistare il Taty. A gennaio la Lazio avrà il mercato sbloccato (probabilmente a saldo zero) e ogni proposta sarà presa in considerazione insieme a Sarri, soprattutto per un eventuale sostituto in attacco.