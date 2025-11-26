Lazio, caccia al portiere: il nuovo nome arriva dalla Danimarca

La Lazio segue con attenzione il mercato dei portieri. A gennaio, infatti, Mandas potrebbe lasciare la Capitale: ha chiesto la cessione, Sarri ha scelto di puntare ancora su Provedel da inizio stagione.

La Lazio segue con attenzione il mercato dei portieri. A gennaio, infatti, Mandas potrebbe lasciare la Capitale: ha chiesto la cessione, Sarri ha scelto di puntare ancora su Provedel da inizio stagione. In questo modo, il greco è finito in panchina, senza possibiità di giocare dal primo minuto. Ora la sua intenzione è quella di lasciare il club.

La società biancoceleste è già a caccia del suo sostituto: nelle ultime settimane sono usciti i nomi di Filip Stankovic del Venezia e di Lorenzo Palmisani del Frosinone. Come riportato dal portale danese plbold.dk, nel mirino della Lazio sarebbe finito anche l'estremo difensore del West Ham Mads Hermansen, arrivato in estate dal Leicester City.

Il club inglese a gennaio sarebbe disposto a cederlo in prestito: fin qui ha giocato solo quattro partite in Premier League. Su di lui ci sarebbero altre squadre di Serie A come Fiorentina, Torino e Udinese.