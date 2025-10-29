Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Mandas può tornare in Grecia"
CALCIOMERCATO LAZIO - Possibile ritorno in Grecia per Mandas. La suggestione è stata lanciato dal giornalista Ekrem Konur e riportata in Francia da foot-sur7.fr: il Panathinaikos infatti sarebbe interessato al portiere della Lazio, che potrebbe andare via a gennaio.
Il motivo è legato all'ex Fiorentina Alban Lafont, in prestito al club greco, che non ha per nulla convinto la dirigenza, tanto da farsi sfilare il posto da titolare da Dragowski, un altro con un passato in viola.
Per questo il Panathinaikos si sta guardando intorno: Mandas può essere un’occasione, visto che in biancoceleste il titolare indiscusso è Provedel. Per ritrovare minutaggio e continuità potrebbe finire in patria; in estate aveva ricevuto anche richieste dalla Premier League, tutte rispedite al mittente.
Pubblicato il 28/10