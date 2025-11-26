Lazio, Sarri ha già il sostituto di Cataldi: la scelta in regia
RASSEGNA STAMPA - Senza Cataldi. Sarri deve fare i conti con un altro infortunio in vista della prossime partite, almeno fino a metà dicembre. Il centrocampista della Lazio ha accusato un problema al polpaccio durante l'ultima gara contro il Lecce: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni", si legge nel comunicato ufficiale del club.
Per questo ora il tecnico dovrà scegliere il suo sostituto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la scelta ricadrà su Vecino, subentrato proprio domenica all'intervallo al suo compagno di reparto. Toccherà a lui giocare nel terzetto insieme a Guendouzi e Basic, confermati mezzali.
L'altra opzione è rappresentata da Belahyane, poco utilizzato da Sarri (sia da regista che da mezzala) e ora tra i cedibili a gennaio. A centrocampo mancano anche Rovella, operato per la pubalgia, e Dele-Bashiru, ancora fuori lista e in attesa di novità (anche dalla Nigeria per la Coppa d'Africa).