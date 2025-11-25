Lazio | Insigne torna al Napoli? Le parole di Manna
25.11.2025 21:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si decide il futuro di Lorenzo Insigne. L'esterno italiano attualmente è svincolato dopo aver lasciato il Toronto FC in estate. Ora può tornare in Serie A, con la Lazio di Sarri in pole per ingaggiarlo.
Per lui però si era aperta anche l'opzione Napoli: il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato proprio del possibile ritorno del classe '91 ai microfoni di SkySport, prima della gara di Champions League contro il Qarabag.
Di seguito le sue parole: "Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte...".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.