Mondiali: quando ci sarà il sorteggio e la fascia dell'Italia
Attraverso i propri canali ufficiali, la FIFA ha confermato le procedure per il sorteggio dei Mondiali 2026, i primi che si disputeranno a 48 squadre, in Canada, Stati Uniti e Messico. Il sorteggio si terrà venerdì 5 dicembre al prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC. Il calendario aggiornato delle partite, con l’assegnazione di ogni gara a uno stadio e con il rispettivo orario di inizio, sarà pubblicato sabato 6 dicembre.
Italia in quarta fascia, se ci andiamo. Le procedure stabiliscono che le nazioni ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, saranno inserite nella prima fascia. Le altre 39 squadre già qualificate saranno distribuite nelle quattro fasce da 12 squadre ciascuna secondo la classifica mondiale FIFA/Coca-Cola pubblicata mercoledì 19 novembre 2025. Infine, i due posti riservati al torneo di spareggio intercontinentale della Coppa del Mondo 2026 e i quattro posti degli spareggi europei saranno assegnati alla quarta fascia.
Fascia 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Spareggio europeo A, B, C e D, Torneo di spareggio FIFA 1 e 2