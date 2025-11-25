Lazio, occhi su Martin: il Genoa prova a blindarlo
Quello di Aron Martin è sicuramente uno dei profili più seguiti in casa Lazio. Arrivato al Genoa nel 2023, dopo qualche difficoltà iniziale ha trovato la sua definitiva consacrazione tra le fila rossoblù, imponendosi come uno dei laterali più prolifici del nostro campionato a livello di assist.
Proprio il suo rendimento nelle ultime stagioni ha attirato l'interesse della dirigenza biancoceleste, che lo starebbe monitorando attentamente per rimpiazzare Nuno Tavares, considerato ormai in uscita. Il contratto dello spagnolo scadrà a giugno 2026, rendendolo così un profilo abbordabile a basso costo anche per gennaio, ma il Genoa sarebbe intenzionato a trattenerlo esercitando l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione presente nel suo accordo.
Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica-Genova, infatti, Diego Lopez, nuovo Chief of Football del club ligure, sarebbe al lavoro per sistemare tutte le situazioni dei giocatori in scadenza, con particolare attenzione proprio su Martin, giocatore del quale il Genoa non vorrebbe privarsi.