Lazio, l'Udinese è il club che più si avvicina per fatturato
La FIGC ha imposto il nuovo rapporto ricavi-costo allargato al 70%. L’ultimo bilancio chiuso al 30 giugno 2025 parla di ricavi scesi a 143,49 milioni, e un rosso da –17,16 milioni, un patrimonio netto tornato in negativo. Il nucleo del problema è il costo del lavoro allargato, stimato tra 125 e 130 milioni tra stipendi, ammortamenti e oneri vari.
Un dato troppo alto rispetto ai ricavi attuali, soprattutto ora che la FIGC ha imposto che la spesa complessiva per la rosa non superi il 70% dei ricavi. E se questi non salgono, l'unico modo per respirare è tagliare i costi, investimenti. Nel frattempo, stando a un curioso dato, attualmente il club italiano a cui la Lazio si avvicina di più per fatturato è l'Udinese (stagione 2024/2025).
Questa la classifica: Inter, Juve, Milan, Napoli e Atalanta (stessa media), Roma, Bologna, Fiorentina, Lazio e Udinese.
