Lazio, "che felicità"! La gioia di Patric per il rientro - FOTO
Non poteva desiderare ritorno migliore, Patric. Lo spagnolo, a lungo fuori per un infortunio, è finalmente tornato in campo e lo ha fatto in occasione della sfida casalinga contro il Lecce.
Il difensore è subentrato nei minuti finali del match al posto di Gila, quest'ultimo uscito zoppicante dal terreno di gioco per un problema all'adduttore destro, e ha messo nelle gambe qualche minuto. Un primo passo dopo mesi di stop che il biancoceleste ha voluto condividere con gioia anche sui social.
"Che felicità tornare finalmente in campo all’Olimpico… ancor più farlo, dopo così tanto tempo, con una vittoria! Forza Lazio sempre" è il messaggio che si legge sotto il suo ultimo post.
