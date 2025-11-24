Lecce, Sticchi Damiani non ci sta: cosa ha detto sul gol di Sottil
Intervistato dal Quotidiano di Puglia il patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani è tornato sulla gara dell’Olimpico, vinta dalla Lazio per 2-0, puntando il dito contro la direzione di gara e in particolare sul gol annullato a Sottil.
“Quel gol di Sottil era valido, rimane ancora inspiegabile la decisione dell’arbitro. Sarebbe stato un vantaggio per noi e la partita avrebbe potuto prendere un altro versante”.
“Questa con la Lazio, non è stata certo la nostra migliore prestazione. Torniamo a casa nostra cercando il ritmo che aveva sostenuto la squadra nella prima parte della stagione”.
