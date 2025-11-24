Lazio | Sarri come Pioli: parola d'ordine clean sheet

Tre punti fondamentali guadagnati dalla Lazio. La squadra di Sarri batte il Lecce e torna a vincere, ancora una volta senza subire gol.

RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Lecce in un Olimpico deserto. Nel clima surreale, i giocatori trovano altrove le motivazioni necessarie per surclassare sul piano del gioco un Lecce modesto ma che comunque ha impensierito in qualche circostanza la retroguardia biancoceleste.

Maurizio Sarri può ritenersi soddisfatto e così è apparso nel dopo partita. La sua Lazio ha sprecato tanto, ma i due gol sono bastati per guadagnare tre punti fondamentali e rilanciarsi in classifica dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro.

Questa vittoria e gran parte delle note liete di questo inizio di stagione hanno un nome e un cognome: clean sheet. Sì, perché per 'ennesima volta Provedel non ha subito alcun gol. Merito di tutto il reparto difensivo, ma anche dei ripiegamenti di tutti gli altri.

I dati non mentono, la difesa è il punto forte di questa squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è la squadra che ha mantenuto la porta inviolata in più occasione in questo campionato, ovvero per ben 7 volte. Nessuno in Serie A come i biancocelesti.

Inoltre, come riporta Il Messaggero, il 2-0 contro il Lecce rappresenta la terza vittoria casalinga consecutiva in Serie A. Non accadeva da dieci anni, quando sulla panchina ella Lazio siedeva Stefano Pioli.