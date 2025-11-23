Sarri pazzo di Basic: dalla luce spenta a perno della Lazio

Maurizio Sarri ha espresso parole al miele per Toma Basic, assolutamente fondamentale nella sua nuova Lazio. Il centrocampista è diventato...

Toma Basic si è preso la Lazio, e non è una frase fatta. Il centrocampista croato, arrivato a Formello tra mille incognite, sembrava destinato a un ruolo marginale, quasi invisibile, dopo essere stato addirittura escluso dalla lista a inizio stagione. Poi gli infortuni, le urgenze tecniche, il bisogno di alternative hanno riaperto uno spiraglio che lui ha saputo trasformare in una strada luminosa. Basic ha risposto presente, con prestazioni solide, coraggio, ordine e quella continuità che non aveva mai trovato da quando era arrivato in Italia. Oggi è un giocatore completamente diverso, più maturo, più sicuro, più centrale nel progetto.

La conferma definitiva del suo nuovo status l’ha data direttamente Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky, con parole che non lasciano spazio a dubbi. “Basic quando è arrivato in Italia ha fatto un po’ di fatica e le responsabilità sono di tutti. Si è spento, ha dato l'impressione di essere uno che aveva bisogno di cambiare aria. Invece nel momento in cui la sua avventura alla Lazio sembrava finita, è tornato in maniera prepotente e inaspettata. Adesso è un giocatore fondamentale”. Un elogio raro, soprattutto da un tecnico che usa le parole con parsimonia e che misura con attenzione ogni giudizio pubblico.

A dare una spinta emotiva e tecnica alla rinascita di Basic è stata anche la rete pesante segnata contro la Juventus, un gol che ha rimesso in moto la sua autostima e ha certificato la fiducia dei compagni. Ma il suo valore non si esaurisce lì: equilibrio tattico, coperture intelligenti, capacità di correre senza palla e un miglioramento evidente nella gestione del possesso lo hanno reso, giornata dopo giornata, un punto fermo nello scacchiere biancoceleste. Oggi Basic è dentro la Lazio in modo totale, interpretando il ruolo con lucidità e una maturità che prima sembrava lontana.

Le prestazioni degli ultimi mesi hanno cambiato la geografia del centrocampo laziale, creando una domanda inevitabile: chi toglie il posto a Basic adesso? È diventato praticamente intoccabile, un perno dal quale Sarri sembra voler ripartire ogni settimana. La sua storia è l’esempio perfetto di come il calcio sappia ribaltare i pronostici: da escluso a risorsa preziosa, da esubero a titolare, da giocatore in uscita a elemento centrale. La Lazio ha ritrovato un professionista serio, un elemento affidabile e un centrocampista che oggi fa la differenza. Il futuro, ora, è tutto nelle sue mani.