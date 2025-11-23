Lazio, il ritorno in campo e i tifosi: le parole di Patric a LSC

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, Patric ha parlato del suo ritorno in campo dopo un lunghissimo periodo d'assenza per infortunio. Non solo, il difensore ha sottolineato la crescita della squadra e dell'assenza dei tifosi. Le sue parole: "Sono stati mesi molto difficili, è da un po’ di tempo che sto lavorando tutti i giorni con i ragazzi mi sentivo pronto da due settimane. Peccato che mancava un po’ di gente oggi, ma è stata una serata perfetta sono molto felice di essere tornato a giocare".

"L'importante è stare in ogni partita, la squadra sta sempre in campo. Oggi una delle migliori prestazioni, la Lazio è in crescita. Oggi ne parlavamo con gli altri, i risultati si vedono. Ci vuole ancora un po’ di pazienza perché il mister deve prendere l’ingranaggio della squadra. I ragazzi nuovi stanno iniziando a capire, è una soddisfazione vedere una Lazio così oggi".

"Il livello del palleggio in allenamento sta aumentando, ci stiamo cominciando a divertire. La vittoria è importante, ma questa èp la strada che ci porterà a vincere. Quello che ci chiede il mister con la palla lo stiamo capendo sempre di più, peccato che abbiamo fatto solo due gol. Il risultato poteva essere più ampio”.

