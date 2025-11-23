Pellegrini si aspetta una Lazio combattiva: l'intervento a LSC

A pochi minuti dalla sfida contro il Lecce, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per presentare il match.

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A. Nel pomeriggio di questa domenica di fine novembre, la Lazio ospiterà il Lecce in una sfida dai tre punti obbligatori per i biancocelesti.

Nel pre-partita del match, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara. Di seguito le sue parole:

"Tema della violenza contro le donne? Fondamentale sensibilizzare tutti quanti, più riusciamo a raggiungere persone e meglio è, sono contento di questa campagna, sicuramente è un modo molto diretto di arrivare alle persone".

"Che Lazio servirà? Dovremo essere cinici e combattivi, dopo la sosta non è mai facile poi il Lecce è una squadra ostica fuori casa. Dovremo dare tutto per guadagnare i tre punti. L'ultimo anno è stato il più ricco di esperienze che ho vissuto fino ad adesso. Ci sono stati tanti alti e qualche basso, così è la vita, sono contento di essere qui e di poter scendere in campo oggi".