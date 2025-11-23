Lazio, il giorno della sfida: il club ricorda l'appuntamento - FT
23.11.2025 11:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Come accade di consueto prima di ogni partita della Lazio, sui profili social del club è stato condiviso il post sul "matchday", con cui la società ha ricordato l'appuntamento di oggi. Pubblicando un'immagine che vede in primo piano Zaccagni e Cataldi, la Lazio ha voluto riscaldare il clima in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Lecce - fischio d'inizio alle ore 18.00 all'Olimpico. Dopo la sconfitta contro l'Inter e la sosta per le nazionali, la squadra di Sarri è pronta a tornare in campo, provando a proseguire il filotto di buoni risultati di cui si stava rendendo protagonista prima della disfatta di San Siro. Di seguito il post:
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.