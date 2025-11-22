Lazio-Lecce, per Di Francesco come un derby? Le sue parole

Le parole del tecnico del Lecce Di Francesco alla vigilia della sfida contro la Lazio di Sarri in programma domenica 23 novembre

Poco più di 24 ore alla discesa in campo di Lazio e Lecce che si sfideranno all’Olimpico nella gara in programma domenica 23 novembre alle 18.00.

Alla vigilia del match ecco le parole del tecnico dei salentini Di Francesco in conferenza stampa: “Una squadra che ha un ottimo allenatore, con principi di gioco riconoscibili. Davanti ha imprevedibilità sugli esterni, lavorano bene con le catene. Non hanno fatto tantissimi gol ma producono tanto. Dobbiamo fare una grande partita difensiva per ottenere poi delle situazioni offensive".

“Vedo una Lazio che ha potenzialità, con giocatori abituati a giocare in un contesto non facile”.

“Derby per me? No, era un derby quando ero alla Roma, ora alleno un'altra squadra. Sono legato alla Roma e ho tanti amici romanisti, ma ho anche amici della Lazio. Siamo professionisti, ho preparato la sfida come ho sempre fatto”.

